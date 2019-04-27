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Раскрыт механизм победы дочери Алсу в финале «Голоса» 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Instagram
Дочь Алсу Микелла Абрамова могла победить на шоу «Голос. Дети» за счет поддержки звезд российской эстрады. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники.
Как Алсу отреагировала на скандал на «Голосе»
По данным радиостанции, российские звезды якобы попросили своих поклонников проголосовать за дочку Алсу в финале конкурса.
Как отмечается, речь идет о фан-клубах Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Светланы Лободы.
При этом Первый канал «рассматривает» подобную версию.
Ранее сообщалось, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг победы дочери Алсу.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков , Светлана Лобода , Константин Эрнст
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