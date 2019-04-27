Раскрыт механизм победы дочери Алсу в финале «Голоса»

Дочь Алсу Микелла Абрамова могла победить на шоу «Голос. Дети» за счет поддержки звезд российской эстрады. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники.

По данным радиостанции, российские звезды якобы попросили своих поклонников проголосовать за дочку Алсу в финале конкурса.

При этом Первый канал «рассматривает» подобную версию.