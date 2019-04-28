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Юрий Лоза прокомментировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский певец Юрий Лоза в интервью порталу News.ru прокомментировал итоги песенного конкурса "Голос. Дети", на котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Певец заявил, что в сложившейся ситуации виноваты родители девочки, которые не подумали о последствиях победы дочери известной личности. При этом он отметил, что у Микеллы "средние музыкальные способности".
"Они не подумали, что на неё ополчатся собратья по цеху и в итоге испортят ей всю дальнейшую карьеру. А вот подумать о том, что при её средних музыкальных способностях из неё мог бы выйти неплохой дизайнер или переводчик, родители могли бы. А теперь им приходится только прятаться от публики и отключаться от всех сетей", — сказал Лоза.
Кроме того, он добавил, что телеканал не захочет разбираться в этом вопросе и понадеется, что все постепенно сойдет на нет, и подчеркнул, что для Первого канала все решают деньги.
"Подтасовки итогов конкурса не должны вызывать удивления. Деньги на Первом — это аксиома, так всегда было и будет. Ну вы скажите ещё, что конкурсы красоты организованы по-другому. Наше мнение или осуждение в этом случае никому не интересно", — сказал музыкант.
Помимо этого, Лоза подчеркнул, что в принципе не поддерживает проведение каких-либо конкурсов среди детей, потому что это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
"Я считаю, что конкурсов среди детей вообще не должно быть. Это негативно сказывается не только на их психике, но и на развитии их дальнейшей музыкальной карьеры. Ребёнок, особенно талантливый, оказывается безоружен против натиска амбиций и соревновательного духа. Ему нечего противопоставить, кроме собственных умений и навыков, а в систему оценки при этом могут быть вовлечены совершенно непонятные для него факторы, такие как связи, протекция, деньги…", — считает певец.
В пятницу вечером на Первом канале вышел финальный выпуск шестого сезона проекта "Голос. Дети". Победительницей объявили Микеллу Абрамову, которая была подопечной Светланы Лободы.
В финале с дочерью Алсу соревновались Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян и Нино Чеснер. Наставниками в этом сезоне были также Пелагея и Валерий Меладзе.
После победы Абрамовой начался скандал. Пользователи соцсетей стали оставлять гневные комментарии и требовать пересчета голосов. Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Валерий Меладзе , Светлана Лобода
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