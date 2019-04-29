«Из таких как Микелла вырастают Агилеры»: помощница Алсу ответила на критику результатов шоу «Голос. Дети»

Помощница певицы Алсу, ушедшей в глухую оборону после победы своей дочери в шоу «Голос. Дети», впервые прокомментировала разразившийся скандал и шквал критики, обрушившийся на семью певицы. Своими мыслями на этот счет Нина Пономарева поделилась на своей странице в социальной сети Facebook.

отметила, что пребывает в шоке от того огромного числа критики, обвинений и даже угроз, которые поступают звезде не только от публики, но и коллег Алсу по шоу-бизнесу.

«То количество гадости, угроз, негатива, помоев и обвинений абсолютно из всех щелей, в том числе от коллег, с которыми мы работаем, общаемся, дружим, из-за простой победы ребенка! Ребенка, который мечтал о этом проекте с пяти лет. Которая играет на нескольких музыкальных инструментах, которая работает каждый день, которая занимается, поет, танцует и спит и видит себя на сцене. Это справедливо?» — негодует официальный представитель Алсу.

Официальный представитель певицы уверена, что в настоящее время все обвинения сыпятся исключительно для того, чтобы обвинить. При этом сама Микелла ни в чем не виновата, а расхожее мнении о том, что если помимо таланта есть деньги, то все сразу куплено — не что иное, как как дурацкое клише. Кроме того, Пономарева призналась, что выход в финал для них стал большой неожиданностью, и предположить не могли, что зрители проголосуют за Микеллу. Потому, мол, даже не готовили финальную песню.

Затем помощница Алсу признается, что лично она отдала бы свой голос за Микеллу при любом раскладе. И не потому что она лучше остальных, а потому «что из таких как она вырастают Агилеры », ведь дочь певицы «разноплановая, классная девчонка». Также Нина Пономарева выразила надежду, что все произошедшее не отобьет у девочки желания петь.

Примечательно, что последнее замечание официального представителя Алсу не осталось без иронических комментариев. Одна из подписчиц прикрепила видеоклип знаменитой на весь мир американской певицы Кристины Агилеры, предлагая сравнить голоса.

«Ну, и Кристину Агилеру Вам в ленту на всякий случай для хорошего вечера. Вдруг Вы ее никогда не слышали, раз сравнили вокалистку с колоратурным сопрано и диапазоном в четыре октавы с нынешней победительницей «Голоса»», — подмечает автор.

Напомним, сразу после того, как стали известны результаты музыкального конкурса интернет стали буквально разрывать гневные комментарии зрителей, назвавших победу дочки Алсу позором. При этом отмечалось, что певица «похоронила» популярное шоу, которое после такого скандала нужно просто закрыть.

Кроме того, представители Первого канала практически сразу по окончании шоу начали перепроверку результатов из-за подозрительно «аномального» итога голосования. А в это время не только простые телезрители, но и звезды разделились на два лагеря, ряды которых, надо отметить, были далеко не равны. Большинство также раскритиковали победу Микеллы Абрамовой, и лишь единицы высказались в поддержку дочки своей коллеги по цеху.