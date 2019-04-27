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Нагиев вмешался в скандал на «Голосе» 

Рамблер + ещё 3 17 минут назад
Фото: Instagram
Результаты детского шоу «Голос» могут быть аннулированы, заявил телеведущий Дмитрий Нагиев.
Как Алсу отреагировала на скандал на «Голосе»
«Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал», — заявил Нагиев, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По его словам, необходима проверка, чтобы понять насколько честно прошел конкурс.
«Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель, это их проблемы», — добавил ведущий шоу.
Финал конкурса состоялся накануне вечером. Участвовали девять детей. Победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, внучка бывшего топ-менеджера «Лукойла» Ралифа Сафина. За нее проголосовали 56,5% зрителей.
Этот результат привел к скандалу в Сети. Часть зрителей посчитала, что произошла «накрутка» голосов.
«Они думают, что вся страна глухая?» «В России все продается?» «Если такое происходит на центральном телеканале, то получается, жителей нашей страны за людей не считают, деньги теперь превыше всего?» — задают вопросы в интернете возмущенные граждане
Телевизионщики заявили, что имели место «некоторые аномальности» во время голосования и начали детальную проверку итогов финала.
Ранее певец Валерий Меладзе призвал пересмотреть скандальные результаты детского музыкального шоу.
Комментарии9
Шоу-бизнес , Григорий Березкин , Валерий Меладзе , Дмитрий Нагиев , Ралиф Сафин , Лукойл
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