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Отец Юлии Началовой рассказал о том, как делят квартиру его покойной дочери 

Аргументы Недели + ещё 7 1 час назад
Фото: соцсети
Виктор Началов рассказал, что Александр Фролов не собирается отказываться от доли в квартире Юлии Началовой и планирует решать вопрос в судебном порядке. Ответчицей при этом станет 12-летняя дочь певицы Вера.
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Отец Началовой объяснил, что квартиру купил Евгений Алдонин перед свадьбой с Юлией, а после развода оставил недвижимость бывшей жене и дочери. Фролов претендует на часть элитного жилья, поскольку оплатил в квартире дорогостоящий ремонт. Также хоккеист вложил немалую сумму в творчество певицы. Сообщается, что Юлия даже написала расписку, в которой признаёт, что Фролов дал ей крупную сумму денег, тем самым «выкупив» половину жилплощади.
«Это ужас. Он не собирается договариваться, а требует половину квартиры. Он не понимает, наверное, деньги ему глаза закрыли», — говорит отец Юлии Виктор Началов.
Больше всего его расстраивает то, что если дело дойдёт до суда, ответчицей придётся стать 12-летней дочке Началовой Вере, передаёт СтарХит.
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