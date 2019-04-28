Отец Юлии Началовой рассказал о том, как делят квартиру его покойной дочери

Виктор Началов рассказал, что Александр Фролов не собирается отказываться от доли в квартире Юлии Началовой и планирует решать вопрос в судебном порядке. Ответчицей при этом станет 12-летняя дочь певицы Вера.

Отец Началовой объяснил, что квартиру купил Евгений Алдонин перед свадьбой с Юлией, а после развода оставил недвижимость бывшей жене и дочери. Фролов претендует на часть элитного жилья, поскольку оплатил в квартире дорогостоящий ремонт. Также хоккеист вложил немалую сумму в творчество певицы. Сообщается, что Юлия даже написала расписку, в которой признаёт, что Фролов дал ей крупную сумму денег, тем самым «выкупив» половину жилплощади.

«Это ужас. Он не собирается договариваться, а требует половину квартиры. Он не понимает, наверное, деньги ему глаза закрыли», — говорит отец Юлии Виктор Началов.

Больше всего его расстраивает то, что если дело дойдёт до суда, ответчицей придётся стать 12-летней дочке Началовой Вере, передаёт СтарХит.