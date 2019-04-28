Отец Началовой рассказал, как делят ее квартиру

Отец певицы Юлии Началовой — Виктор Началов рассказал, что семье пока не удается решить вопрос с ее квартирой, чтобы дочь певицы от брака с футболистом Евгением Алдониным 12-летняя Вера не осталась без жилья, сообщает «Стархит»

Четырехкомнатную квартиру в престижном районе Москвы Алдонин оставил Началовой после развода, когда певица ушла к хоккеисту Александру Фролову. После расставания Фролов стал претендовать на жилье, подкрепив свои требования в суде распиской Началовой о займе в 20 миллионов рублей.

«Это ужас. Он не собирается договариваться, а требует половину квартиры. Он не понимает, наверное, деньги ему глаза закрыли», — посетовал Началов.

Ранее Алдонин также рассказывал о том, что документ, который дает Фролову права на половину квартиры, действительно существует. Он также пытался договориться с хоккеистом, но безуспешно.

Квартира осталась в распоряжении Началовой после развода с Алдониным, сначала она и ее новый избранник — Фролов думали над приобретением совместной недвижимости, но затем поселились в ее квартире. Ремонт в ней, а также покупку мебели оплатил Фролов.

По словам его агента Шуми Бабаева, обошлось все это в 1,5 миллионов долларов. Затем хоккеист потратил 300 тысяч долларов на концерт Началовой в Кремле. Кроме того, в числе упоминаемых трат фигурируют другие расходы на звезду — оплата машины, одежды, а также походов в рестораны — на сумму более миллион долларов.

Юлия Началова умерла в середине марта в Москве. Причиной смерти стала сердечная недостаточность на фоне сепсиса.