«Спасибо дедушке, спасибо „Лукойлу“: Садальский назвал причастных к победе дочери Алсу на „Голос. Дети“

Актёр Станислав Садальский , как и многие звезды возмущен итогами шоу «Голос. Дети». По его словам, причины таких результатов надо искать в том, что наша страна сидит на нефтяной игле. Как он отметил, миром правит бездарность.

«У нас век непрофессионалов! В кино снимаются КВН-щики, актеры все безработные сидят, люди, которые не умеют править, идут в правительство. И это печально», — заметил Станислав Садальский.

Актер уверен, что Россия в данный момент переживает застой в искусстве. По его мнению, на каналах мелькают одни и те же люди, отсюда и нет развития телевидения. Актер заметил, что дочь Алсу Микелла Абрамова никак не заслуживала победы на проекте.

«Спасибо дедушке, спасибо «Лукойлу», — заявил он.

«Увы, такова наша невеселая реальность»: Садальский оценил победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»Актер считает, что в проекте участвовали более харизматичные подростки, которые были достойны выигрыша.

В то же время актер не стал ставить под сомнение результат Алсу на конкурсе «Евровидение». Много лет назад она, напомним, стала второй. Актёр утверждает, что тогда у исполнительницы была «прелестная песенка», тем более тогда певица была молода, а это всегда подкупает членов жюри европейского конкурса. Что касается дочери Алсу, то Садальский уверен, что на ней природа решила отдохнуть, сообщает «Комсомольская правда».