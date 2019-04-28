Актёр Станислав Садальский, как и многие звезды возмущен итогами шоу «Голос. Дети». По его словам, причины таких результатов надо искать в том, что наша страна сидит на нефтяной игле. Как он отметил, миром правит бездарность.
«У нас век непрофессионалов! В кино снимаются КВН-щики, актеры все безработные сидят, люди, которые не умеют править, идут в правительство. И это печально», — заметил Станислав Садальский.
Актер уверен, что Россия в данный момент переживает застой в искусстве. По его мнению, на каналах мелькают одни и те же люди, отсюда и нет развития телевидения. Актер заметил, что дочь Алсу Микелла Абрамова никак не заслуживала победы на проекте.
«Спасибо дедушке, спасибо «Лукойлу», — заявил он.
«Увы, такова наша невеселая реальность»: Садальский оценил победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»Актер считает, что в проекте участвовали более харизматичные подростки, которые были достойны выигрыша.
В то же время актер не стал ставить под сомнение результат Алсу на конкурсе «Евровидение». Много лет назад она, напомним, стала второй. Актёр утверждает, что тогда у исполнительницы была «прелестная песенка», тем более тогда певица была молода, а это всегда подкупает членов жюри европейского конкурса. Что касается дочери Алсу, то Садальский уверен, что на ней природа решила отдохнуть, сообщает «Комсомольская правда».
Ранее Садальский уже высказывался о победе дочери Алсу на конкурсе. Он считает, это «нашей невеселой реальностью». По его мнению, на шоу были куда более талантливые дети. Отметим, что дедушка Микеллы Абрамовой Ралиф Сафин до 2002 года был членом совета директоров «Лукойла». Отец девочки Ян Абрамов также очень богатый человек.