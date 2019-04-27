Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление

Первый канал подтвердил проведение проверки итогов голосования на шоу «Голос. Дети»

Первый канал проведет проверку итогов голосования на шоу "Голос. Дети". Эту информацию ТАСС подтвердили в субботу в пресс-службе телеканала.

Ранее РБК со ссылкой на источники на телеканале, а также в компании-производителе передачи "Красный квадрат" сообщил, что Первый канал проведет проверку результатов конкурса "Голос. Дети", поскольку было замечены "признаки аномального голосования".

"Мы подтверждаем проверку итогов голосования, — отметили в пресс-службе. — Во время финала шестого сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки".

Дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова победила в телевизионном конкурсе-шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского sms-голосования. Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире Первого канала.

За Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода , проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.