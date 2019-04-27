Садальский обвинил Галкина в победе дочери Алсу на «Голосе»

Российский актер Станислав Садальский прокомментировал в инстаграме результаты финала шоу "Голос. Дети".

По его словам, не было сомнений в том, что победу одержит дочь Алсу. У нее, как отметил артист, неплохой тембр и голос.

Однако на шоу были представлены куда более голосистые и харизматичные участники, уточнил Садальский.

Также актер назвал итоги конкурса "невеселой реальностью".

"Такова наша невеселая реальность на Первом канале. Посмотришь на эту галкинскую самодеятельность — песенки поют, кривляются, сами себя пародируют, сами себя награждают, а электорат вздыхает и хавает. Интересно, до коле?", — заявил Садальский.

Ранее сообщалось, что фильм про победу дочери Алсу на "Голосе" снят с эфира Первого канала.