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Садальский обвинил Галкина в победе дочери Алсу на «Голосе» 

Газета.Ru 1 час назад
Российский актер Станислав Садальский прокомментировал в инстаграме результаты финала шоу "Голос. Дети".
По его словам, не было сомнений в том, что победу одержит дочь Алсу. У нее, как отметил артист, неплохой тембр и голос.
Галкин в шоке от результатов шоу «Голос. Дети»
Однако на шоу были представлены куда более голосистые и харизматичные участники, уточнил Садальский.
Также актер назвал итоги конкурса "невеселой реальностью".
"Такова наша невеселая реальность на Первом канале. Посмотришь на эту галкинскую самодеятельность — песенки поют, кривляются, сами себя пародируют, сами себя награждают, а электорат вздыхает и хавает. Интересно, до коле?", — заявил Садальский.
Ранее сообщалось, что фильм про победу дочери Алсу на "Голосе" снят с эфира Первого канала.
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Шоу-бизнес , Видео , Станислав Садальский
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