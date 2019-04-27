Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»

Один из наставников музыкального шоу "Голос. Дети" Валерий Меладзе заявил, что необходимо пересмотреть финальные результаты конкурса, которые вызвали волну обсуждения.
Десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы по итогам зрительского голосования победила в финале шестого сезона музыкального проекта "Голос. Дети", за нее проголосовали 56,5% телезрителей. В суперфинале за звание победителя боролись также Валерий Кузаков, Ержан Максим. Позже на Первом канале сообщили, что проведут проверку результатов подсчета голосов в связи тем, что "оператором голосования были отмечены некоторые аномальности".
"Программа "Голос" прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело — пересматривать результаты, но все-таки я надеюсь, что Первый канал это сделает и либо развеются сомнения, либо будут пересмотрены результаты голосований", — написал артист в Instagram.