Лобода проигнорировала дочку Алсу после ее победы

Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»

В шестом сезоне победила ее подопечная — Микелла Абрамова, дочь Алсу. Однако певица опубликовала в Instagram фотографии двух других "своих" детей — Нино Чеснер и Роберта. Под каждым из снимков она поставила смайл-сердечко.

После победы Абрамовой начался скандал. Пользователи соцсетей стали оставлять гневные комментарии и требовать пересчета голосов. Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.