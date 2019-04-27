Лобода проигнорировала дочку Алсу после ее победы

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Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети» 

РИА Новости 57 минут назад
Наставница телепроекта "Голос. Дети", певица Светлана Лобода прокомментировала результаты финала одним смайлом.
В шестом сезоне победила ее подопечная — Микелла Абрамова, дочь Алсу. Однако певица опубликовала в Instagram фотографии двух других "своих" детей — Нино Чеснер и Роберта. Под каждым из снимков она поставила смайл-сердечко.
После победы Абрамовой начался скандал. Пользователи соцсетей стали оставлять гневные комментарии и требовать пересчета голосов. Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.
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