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Врачи предлагали отрезать ногу Юлии Началовой, но та категорически отказалась 

Вести.Ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
На этой неделе исполняется 40 дней, как с нами нет певицы Юлии Началовой. В студию программы "Привет, Андрей!" пришли ее родители, близкие и знакомые, крестная мать Ирина Понаровская. В эфире звучит аудиосообщение, которое Юля отправила своему пиар-директору за день до комы.
38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года от остановки сердца после заражения крови. 21 марта ее похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Как при современном уровне медицины, да еще в центре Москвы молодая красивая девушка "сгорает" за несколько дней — такой вопрос поставил ведущий программы Андрей Малахов.
"Не могу сказать, чтобы что-то было сделано не так. Врачи боролись до конца", — констатировал Виктор Васильевич Началов, отец Юлии.
Он отметил, что ее специально ввели в искусственную кому, чтобы она не испытывала дикие боли.
"У нее был высокий сахар в крови, — добавила Дана Савельева, подруга семьи Началовых. — Она стала плохо дышать после наркоза, когда была сделана ей операция по поводу чистки ноги".
По ее словам, ногу оставили, так как Юля была категорически против того, чтобы там что-либо трогали.
Чуть позже она добавила, что у Юли была тяжелая форма подагры:
"В основном мы привыкли к тому, что этой болезнью болеют взрослые мужчины. У них периодически болит палец; они пропивают профилактические таблетки, и на этом все останавливается".
"Она совершенно не ожидала такого финала и очень легкомысленно отнеслась к этой ситуации, — продолжает отец певицы. — Она неделю или больше занималась самолечением на дому вместо того, чтобы пойти в поликлинику. А с подагрой люди живут всю жизнь и умирают не от этого".
В эфире программы звучит аудиосообщение, которое Юля отправила своему пиар-директору за день до комы.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Ирина Понаровская , Москва
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