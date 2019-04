«Голосование нечестное, не может такого быть, чтобы за лучших не было набрано голосов, а за дочку Алсу больше 60%. Ну что смеяться и принимать народ за идиотов», — пишет один из подписчиков.

Таких нелицеприятных слов в адрес Алсу, жюри, самого первого канала было сказано очень много. Не стал скрывать своего возмущения и сам Максим Галкин.

Напомним, после того, как стали известны результаты скандального конкурса, певица Алсу, мама победительницы шоу, отключила комментарии под своим последним постом с дочкой.

Финал и суперфинал шестого «Голоса. Дети» состоялся 26 апреля. Абрамова исполнила песни Love the Way You Lie ( Эминем и Рианна) и «Ты здесь» ( Игорь Николаев ). За первый номер проголосовали 61,8 процента телезрителей, за второй — 56,5.