За несколько часов до начала финала шоу Первого канала «Голос. Дети» на своей странице в социальной сети Instagram популярный ведущий Максим Галкин написал, два года назад к нему на детскую программу еще совсем малышкой пришла Нино Чеснер, которая сегодня стала финалисткой детского конкурса на Первом канале.
«Сегодня она в финале «Голоса» — буду болеть за неё! Она лучше всех!» — признался юморист и заодно поделился архивной видеозаписью выступления маленькой звездочки.
Но вот после окончания детского «Голоса» и обнародования результатов, комментарии под этим постом Максима стали просто разрываться от негодования, несправедливости итогов конкурса.
«Голосование нечестное, не может такого быть, чтобы за лучших не было набрано голосов, а за дочку Алсу больше 60%. Ну что смеяться и принимать народ за идиотов», — пишет один из подписчиков.
«Максим, все куплено! Победила Нефть! Все продано. Безголосая Микела — позор против Нино и Роберта! Позор 1 канал! Позор», — даже не пытается утихомирить свои эмоции другой комментатор.
Таких нелицеприятных слов в адрес Алсу, жюри, самого первого канала было сказано очень много. Не стал скрывать своего возмущения и сам Максим Галкин.
«Считаю, что достойным победителем были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими природными голосами. Я в шоке от результата. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр Голоса», — признается шоумен.
Напомним, после того, как стали известны результаты скандального конкурса, певица Алсу, мама победительницы шоу, отключила комментарии под своим последним постом с дочкой.
Финал и суперфинал шестого «Голоса. Дети» состоялся 26 апреля. Абрамова исполнила песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). За первый номер проголосовали 61,8 процента телезрителей, за второй — 56,5.