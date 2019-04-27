Максим Галкин в шоке от результатов шоу «Голос. Дети»

За несколько часов до начала финала шоу Первого канала «Голос. Дети» на своей странице в социальной сети Instagram популярный ведущий Максим Галкин написал, два года назад к нему на детскую программу еще совсем малышкой пришла Нино Чеснер, которая сегодня стала финалисткой детского конкурса на Первом канале.

«Сегодня она в финале «Голоса» — буду болеть за неё! Она лучше всех!» — признался юморист и заодно поделился архивной видеозаписью выступления маленькой звездочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 26 Апр 2019 в 7:52 PDT Но вот после окончания детского «Голоса» и обнародования результатов, комментарии под этим постом Максима стали просто разрываться от негодования, несправедливости итогов конкурса.

«Голосование нечестное, не может такого быть, чтобы за лучших не было набрано голосов, а за дочку Алсу больше 60%. Ну что смеяться и принимать народ за идиотов», — пишет один из подписчиков.

«Максим, все куплено! Победила Нефть! Все продано. Безголосая Микела — позор против Нино и Роберта! Позор 1 канал! Позор», — даже не пытается утихомирить свои эмоции другой комментатор.

Таких нелицеприятных слов в адрес Алсу, жюри, самого первого канала было сказано очень много. Не стал скрывать своего возмущения и сам Максим Галкин.

«Считаю, что достойным победителем были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими природными голосами. Я в шоке от результата. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр Голоса», — признается шоумен.

Напомним, после того, как стали известны результаты скандального конкурса, певица Алсу, мама победительницы шоу, отключила комментарии под своим последним постом с дочкой.