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Победила дочь Алсу: результаты голосования на шоу «Голос. Дети» проверят 

Рамблер 18 минут назад
Фото: @mikellaabramova
Первый канал намерен проверить результаты голосования финала шестого сезона шоу «Голос. Дети», победительницей которого стала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова, сообщает «Газета.Ru».
Программа вышла в эфире вечером в пятницу. Проверка была инициирована в ночь на субботу после оглашения итогов шоу «Голос. Дети».
За Абрамову проголосовали 56,5% зрителей, за Ержана Максима — 27,9% зрителей, за Валерия Кузакова — 15,6%. Зрители сочли итоги конкурса подтасованными.
Абрамова смогла выйти в финал шоу, исполнив одну из самых популярных песен Юлии Началовой «Герой не моего романа», музыку к которой написал отец певицы. Это был дополнительный раунд, дающий возможность побороться за возвращение в проект.
Шоу-бизнес , Газета.Ru
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