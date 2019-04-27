«Есть признаки аномального голосования». «Первый канал» проверит, как голосовали за дочь Алсу на шоу «Голос.дети»

«Первый канал» заподозрил подтасовку голосов в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Как сообщил РБК источник на телеканале, были «замечены признаки аномального голосования».

«Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников», — рассказал собеседник издания.

Как ранее писало «URA.RU» победу в телепроекте одержала подопечная Светланы Лободы Микелла Абрамова, за которую проголосовали 56,5% зрителей, за Ержана Максима голоса отдали 27,9% зрителей, а за Валерия Кузакова лишь 15,6%.

Итоги голосования зрители назвали позором и обвинили создатей шоу в том, что исход голосования решил не талант детей, а деньги.