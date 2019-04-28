Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям

Звезда российской эстрады Алла Пугачёва сделала подарки участникам финала музыкального шоу «Голос. Дети», уступившим звание победителя 10-летней дочери певицы Алсу Микелле Абрамовой. Примадонна приняла четырёх исполнителей в элитном ресторане на Рублёвке, в котором недавно отмечала свой юбилей.

Среди гостей Пугачёвой, в частности, оказались Нино Чеснер и Роберт Багратян, сообщает «КП» со ссылкой на источник в эстрадных кругах.

Примадонна подарила детям по «Золотой звезде Аллы Пугачёвой». Данная премия учреждена ею в 2005 году, и представляет собой золотой кулон, напоминающий букву «А», выполненную в форме звезды. Помимо кулона певица обычно вручает диплом и денежную премию из личных средств исполнителям, которым симпатизирует.

Ранее News.ru сообщал, что Первый канал проверит процедуру подведения итогов голосования в финале музыкального шоу «Голос. Дети». Причиной стали замеченные признаки аномального голосования в пользу одного из участников. Его имя не называется. Проверка должна показать, не модерировалось ли голосование в чьих-то интересах.