«Лежала в луже крови»: Васильева раскрыла тайну смерти Цывиной

В студии программы «Пусть говорят» обсудили последние дни актрисы Ирины Цывиной, скончавшейся в ночь на 18 апреля в возрасте 55 лет. В ходе дискуссии выяснилось, что вдова Евгения Евстигнеева долгое время страдала от депрессии. Телеведущий Дмитрий Борисов также рассказал, что редакторы шоу, прибывшие в ее квартиру после печального известия, нашли там следы крови. Информацию со слов сына Цывиной подтвердила и актриса Татьяна Васильева

В студии программы «Пусть говорят» попытались выяснить причины скоропостижной смерти актрисы Ирины Цывиной, ушедшей из жизни в ночь на 18 апреля в возрасте 55 лет. Телеведущий Дмитрий Борисов рассказал, что после появления в прессе печального известия редакторы шоу отправились на место происшествия и обнаружили в квартире на кухне следы крови.

Сын Цывиной Евгений не принял участие в программе, однако передал свои слова редакторам передачи. По некоторым данным, у актрисы остановилось сердце. При этом точной версии случившегося у сына артистки нет.

Редакторы «Пусть говорят» отметили, что Евгений Цывин в беседе с ними признался, что застал мать стоящей на кухне в три часа ночи. Когда он подошел ее обнять, то Цывина стала «на него клониться». После этого сын актрисы начал делать ей искусственное дыхание.

Прибывшие в столичную квартиру Цывиной редакторы также заметили на кухне в кошачьей миске следы крови, что натолкнуло друзей и близких актрисы на мысль о криминальном характере смерти. Борисов, в свою очередь, рассказал, что в ту ночь соседи слышали звуки «падающей мебели».

По словам подруги Цывиной Ксении Хаировой, ее насторожило, что на лбу у актрисы было темное пятно, напоминающее гематому.

Среди гостей выпуска также была близкая подруга Цывиной актриса Татьяна Васильева. Артистка призналась, что в последнее время они почти не общались, о чем она сильно сожалеет.

«Ира — очень большая часть моей жизни, — сказала Васильева. — Может быть, этого бы не случилось, если бы я была рядом».

По словам Васильевой, самым страшным испытанием в жизни Цывиной стала смерть актера Евгения Евстигнеева, с которым они прожили в браке восемь лет. «Тогда все пошло под откос», — отметила она.

По мнению народной артистки России, в их семье всегда была идиллия. На вопрос Борисова о том, смущала ли Цывину и Евстигнеева 37-летняя разница возрасте, Васильева подчеркнула, что никогда о таком не слышала.

Говоря о сыне Цывиной, Васильева раскрыла подробности их последнего разговора. По ее словам, Евгений признался ей, что обнаружил маму, лежащей «в луже крови».

Вторым ударом для покойной актрисы, по мнению собравшихся в студии, стал ее последний брак с Александром Благонравовым. Борисов напомнил, что Цывина на протяжении 16 лет семейной жизни пыталась вылечить мужа от алкогольной зависимости.

«Если бы я знала, что так сложно жить с алкоголиком, я бы никогда не вышла замуж», — признавалась Цывина в одном из своих интервью.

Телеведущий также отметил, что долгое время ходили слухи о том, что и сама Цывина злоупотребляет алкоголем. На что Васильева ответила, что «это не та проблема, которая ее убила».

В то же время врач-нарколог Сергей Нурисламов, лечивший Цывину, отметил, что зависимость была. По его мнению, причиной тому стала затянувшаяся депрессия. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая рассказала, что она действительно принимала антидепрессанты. Однако за несколько недель до трагического известия она строила планы на жизнь и была «жизнерадостной».

22 апреля в Доме кино прошла церемония прощания с актрисой Ириной Цывиной. Согласно СМИ, первыми в зал зашли дети артистки, сын Евгений и дочь Зинаида, было очевидно, что они очень тяжело переносят утрату. Евгений последний месяцы жил с матерью, и именно он обнаружил ее мертвой. Позже 24-летний молодой человек попросил журналистов удалить видео, на котором он рыдает.