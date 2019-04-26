Убивала советами: как разоблачили горе-блогершу

Инстаграм-блогер Елена Корнилова , дававшая вредные советы, в том числе беременным женщинам, погорела на собственных фейках. В РАН выяснили, что популярная интернет-советчица выдумала истории об образовании в престижных западных вузах.

Деятельность 29-летней Елены Корниловой, популярного инстаграм-блогера, имеющего 265 тыс. подписчиков и раздающего советы, как лечиться БАДами, стала объектом внимания Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований.

«Я вечный студент. На данный момент я получаю степень по биохимии и молекулярной биологии и пишу работу в национальном университете Сингапура. Следующий этап: Stanford University (биотехнологии и генная инженерия)», — так представляет девушка себя в своем блоге, называя себя трансгуманистом, натуропатом, блогером-биохимиком.

В своем блоге девушка раздает связанные со здоровьем советы, борется с интоксикациями и старением, для чего изобрела собственные схемы приема БАДов, которые можно купить по ее скидочному коду. Среди ее советов — как очистить организм, подлатать «дырявый кишечник», а также восполнить недостаток витаминов и микроэлементов.

Из недавних советов — рекомендации для тех, кто ждет ребенка. Корнилова предлагает беременным принимать по 26 таблеток ежедневно. Часть — препараты с недоказанной эффективностью, другая часть — вещества, влияние которых на беременность недостаточно изучено или которые просто опасны.

Если во время беременности обычно назначают порядка 350 мг магния в день, то Корнилова рекомендует принимать сразу 3 таблетки по 300 мг каждая, всего 900 мг.

Кроме того, среди продвигаемых ей для беременных есть БАДы, содержащие хром, при том, что добавки с хромом не рекомендованы для приема во время беременности.

Несколько исследований показали, что более высокие концентрации хрома в организме будущих беременных женщин ассоциированы с преждевременными родами и меньшим весом плода.

Членов Комиссии РАН Петра Талантова Михаила Гельфанда привлекла недавняя статья на сайте РБК, где блогер рассказывала об инъекционной косметологии и ее влиянии на организм, о применении БАДов, борьбе со стрессом и других вещах. После того, как в комиссии усомнились в компетентности автора, статья была с сайта удалена, а проверка некоторых сведений, указанных Корниловой, привела к неожиданным результатам.

Девушка утверждает, что закончила Университет Анхальта, получив степень магистра биологии, а также Мюнхенский технический университет со степенью по органической химии, и в настоящий момент якобы учится в Национальном университете Сингапура.

Отправленные в указанные учреждения запросы показали, что ни в Мюнхенском техническом университете, ни в Национальном университете Сингапура про Корнилову ничего не слышали — девушка там никогда не училась. Более того, в Техническом университете Мюнхена нет и отдельного курса по органической химии.

После вскрывшихся обстоятельств по адресу удаленной статьи РБК опубликовал опровержение и извинения перед читателями.

«В феврале этого года мы выпустили текст, в котором Елена Корнилова, позиционирующая себя как блогер-биохимик, рассказывала о витаминах, долголетии и принципах ЗОЖ. На момент публикации статьи Елена Корнилова утверждала, что учится в Национальном университете Сингапура, а также имеет диплом об образовании Мюнхенского технического университета и Университета Анхальта (фото студенческого удостоверения и дипломов она предоставила нашему корреспонденту), — говорится в новой статье. — После выхода материала с редакцией связались члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Петр Талантов и Михаил Гельфанд, подвергшие критике деятельность Корниловой и поставившие под сомнение подлинность ее дипломов».

После того, как статья была удалена и всплыли подробности о «липовом» образовании популярного блогера, в инстаграме Корниловой начали появляться многочисленные негативные комментарии.

«Когда я завел инстаграм-аккаунт, меня больше всего поразил масштаб этого явления. Поразило количество людей, которые раздают там связанные со здоровьем советы по лечению и профилактике, поразило количество их подписчиков — это сотни тысяч и даже миллионы читателей, — рассказал «Газете.Ru» Петр Талантов. — Это явление невероятного масштаба».

Со своей стороны он готов дать одно пожелание людям, привыкшим получать медицинские советы у различных блогеров в интеренете.