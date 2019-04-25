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Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов 

Газета.Ru + ещё 9 25 апреля 2019
Поп-исполнитель Прохор Шаляпин в эфире передачи Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказал, почему тайно похоронил отца.
В студии Шаляпин признался, что похоронил отца еще несколько недель назад, а все прошедшее время выкладывал в соцсетях счастливые фото с подругой, экс-супругой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
По словам Шаляпина, он планировал скрывать смерть отца на протяжении 40 дней.
"И вообще мне не хочется об этом говорить. Это просто недоразумение моей жизни. Когда мне об этом сообщили, у меня сначала был шок. А потом поймал себя на мысли, что у меня нет никакой печали", — сказал Шаляпин, обвинив отца в терроре и издевательствах.
Он также отметил, что после смерти Юлии Началовой горевал гораздо больше.
Ранее Прохор Шаляпин рассказал, как общался с Началовой.
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