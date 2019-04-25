Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

В студии Шаляпин признался, что похоронил отца еще несколько недель назад, а все прошедшее время выкладывал в соцсетях счастливые фото с подругой, экс-супругой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.

По словам Шаляпина, он планировал скрывать смерть отца на протяжении 40 дней.

"И вообще мне не хочется об этом говорить. Это просто недоразумение моей жизни. Когда мне об этом сообщили, у меня сначала был шок. А потом поймал себя на мысли, что у меня нет никакой печали", — сказал Шаляпин, обвинив отца в терроре и издевательствах.

Он также отметил, что после смерти Юлии Началовой горевал гораздо больше.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, как общался с Началовой.