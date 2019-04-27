Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Алсу стала победительницей шоу «Голос. Дети». Зрители в гневе 

Ura.Ru + ещё 23 1 час назад
Фото: скрин youtube
Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, выиграла вокальный конкурс «Голос. Дети» на Первом канале. По итогам зрительского sms-голосования подопечная певицы Светланы Лободы набрала почти вдвое больше голосов, чем ее ближайший конкурент.
За Абрамову в финале проголосовали 56,5% телезрителей. Ее конкурент Ержан Максим набрал лишь 28% голосов. Для выступления в финале Микелла выбрала песню Эминема и Рианны I love the way you lie («Люблю твою манеру лгать»). Девочка начала петь, сидя за фортепиано, а затем на сцене зачитала речитатив. Юной победительнице вручили сертификат на запись первого сингла и карту с 1 млн рублей на счету.
Однако исход финала не понравился многим зрителям Первого канала. Они считают, что в этом детском сезоне «Голоса» победитель был выбране не благодаря таланту, а деньгам комментариям в аккаунтах проекта «Голос. Дети» в социальных сетях. «Позор! Это плевок всем детям…», — уверена Марина Дадаян. «Жалко других детей. Их откровенно слили. Победили деньги в очередной раз», — считает Nikita Chernov. «„Дочка Алсу“ и этим все сказано, девочка поет неплохо, но намного хуже чем остальные?», — пишет Васильев Николай. «Как можно у талантливых детей воровать победу?», — задается вопросом Jelena Nesterovica. «Ержан, Нино, Роберт не сдавайтесь! Мы вас ждем снова. Вы лучшие! А руководителю проекта пора бы запретить участвовать в Голосе», -заявляет Людмила Бельская.
Ранее, как сообщало «URA.RU», дочери Алсу пришлось оправдываться за исполнение песни Юлии Началовой «Герой не моего романа». Микелла призналась, что готовилась исполнить песню еще до того, как артистка ушла из жизни.
Ura.Ru: последние новости
Не было сепсиса. Писатель Быков назвал истинную причину своей госпитализации Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой Пугачева пришла на свой юбилей в украшении за 80 млн от Киркорова
Комментарии8
Шоу-бизнес , Эминем , Светлана Лобода , Людмила Бельская , Николай Васильев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза роспуска: Украина может остаться без Рады44
«Это не угроза, это правила игры»19
У россиян начнут отнимать землю из-за нарушений13
Россия посчитала приговор Бутиной «русофобией»
«Северному потоку — 2» вновь угрожают1
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение