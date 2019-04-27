Дочь Алсу стала победительницей шоу «Голос. Дети». Зрители в гневе

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, выиграла вокальный конкурс «Голос. Дети» на Первом канале. По итогам зрительского sms-голосования подопечная певицы Светланы Лободы набрала почти вдвое больше голосов, чем ее ближайший конкурент.

За Абрамову в финале проголосовали 56,5% телезрителей. Ее конкурент Ержан Максим набрал лишь 28% голосов. Для выступления в финале Микелла выбрала песню Эминема и Рианны I love the way you lie («Люблю твою манеру лгать»). Девочка начала петь, сидя за фортепиано, а затем на сцене зачитала речитатив. Юной победительнице вручили сертификат на запись первого сингла и карту с 1 млн рублей на счету.

Однако исход финала не понравился многим зрителям Первого канала. Они считают, что в этом детском сезоне «Голоса» победитель был выбране не благодаря таланту, а деньгам комментариям в аккаунтах проекта «Голос. Дети» в социальных сетях. «Позор! Это плевок всем детям…», — уверена Марина Дадаян. «Жалко других детей. Их откровенно слили. Победили деньги в очередной раз», — считает Nikita Chernov. «„Дочка Алсу“ и этим все сказано, девочка поет неплохо, но намного хуже чем остальные?», — пишет Васильев Николай . «Как можно у талантливых детей воровать победу?», — задается вопросом Jelena Nesterovica. «Ержан, Нино, Роберт не сдавайтесь! Мы вас ждем снова. Вы лучшие! А руководителю проекта пора бы запретить участвовать в Голосе», -заявляет Людмила Бельская

Ранее, как сообщало «URA.RU», дочери Алсу пришлось оправдываться за исполнение песни Юлии Началовой «Герой не моего романа». Микелла призналась, что готовилась исполнить песню еще до того, как артистка ушла из жизни.