За Абрамову в финале проголосовали 56,5% телезрителей. Ее конкурент Ержан Максим набрал лишь 28% голосов. Для выступления в финале Микелла выбрала песню Эминема и Рианны I love the way you lie («Люблю твою манеру лгать»). Девочка начала петь, сидя за фортепиано, а затем на сцене зачитала речитатив. Юной победительнице вручили сертификат на запись первого сингла и карту с 1 млн рублей на счету.