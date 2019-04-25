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Анджелина Джоли написала завещание 

Газета.Ru + ещё 2 47 минут назад
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Как пишет издание, Джоли хочет передать большую часть своих средств старшему 17-летнему сыну Мэддоксу.
"В разводе Мэддокс принял сторону своей матери, и теперь она сделала его главой своей киноимперии", — рассказал источник.
Кроме того, издание подчеркивает, что Джоли стала плохо выглядеть: она похудела до 42 кг, а также у нее также был обнаружен паралич Белла, влияющий на мышцы лица.
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли сменила фамилию.
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Шоу-бизнес , Видео , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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