Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джонни Деппа засекли с гоу-гоу танцовщицей из России 

Газета.Ru + ещё 3 13 минут назад
Фото: globallookpress.com
55-летний американский актер Джонни Депп встречается с русской танцовщицей гоу-гоу Полиной Гленн, пишет Daily Mail.
По данным издания, актер и танцовщица из Санкт-Петербурга встретились в Лос-Анджелесе около года назад. Отмечается, что Гленн познакомилась с Деппом, не зная, кто он такой. В Mail добавили, что некоторое время назад она приезжала с Деппом на его московский концерт.
По информации таблоида, Гленн и Депп живут в новом особняке актера и собираются играть свадьбу.
Ранее экс-жена Деппа Эмбер Херд заявила, что он напивался и бил ее руками и ногами.
Газета.Ru: последние новости
Умер Жан-Пьер Марьель Стала известна судьба пропавшего юмориста Дроботенко Дела плохи: о тяжелых диагнозах Пугачевой и Джигарханяна рассказал продюсер
Шоу-бизнес , Джонни Депп , Лос-Анджелес , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проверяет на вшивость»: Саакашвили оценил указ Путина20
Пока вы не уснули: решение Путина, отказ от Курил76
В ООН обсудят выдачу российских паспортов жителям ДНР23
«Шантаж, санкции и давление»: Путин раскритиковал Запад3
В команде Зеленского отреагировали на указ Путина1170
Видео
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Азия В мире
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео
Армия Оружие
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение