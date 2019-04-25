Джонни Деппа засекли с гоу-гоу танцовщицей из России

55-летний американский актер Джонни Депп встречается с русской танцовщицей гоу-гоу Полиной Гленн, пишет Daily Mail.

По данным издания, актер и танцовщица из Санкт-Петербурга встретились в Лос-Анджелесе около года назад. Отмечается, что Гленн познакомилась с Деппом, не зная, кто он такой. В Mail добавили, что некоторое время назад она приезжала с Деппом на его московский концерт.

По информации таблоида, Гленн и Депп живут в новом особняке актера и собираются играть свадьбу.

Ранее экс-жена Деппа Эмбер Херд заявила, что он напивался и бил ее руками и ногами.