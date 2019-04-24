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Пугачева поблагодарила Серебренникова за концерт в свою честь 

РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
Певица Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение к своему юбилею, который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.
"Гоголь-центр" приготовил подарок к юбилею Аллы Пугачевой — концерт-посвящение "Наша Алла". Певица отметила 70-летие 15 апреля.
"Я в шоке, честно говоря. За всю жизнь не слышала так много хорошего о себе, как в этот вечер. Ужас, что вы со мной делаете. Я люблю вас, люблю тех, кто стоит и сидит на сцене, а кто уже и не сидит", — сказала Пугачева со сцены, намекнув на режиссера Кирилла Серебренникова, которого освободили из-под домашнего ареста в начале апреля.
"Я люблю этот театр, необычную трактовку песен, творческое начало. Это то, что заставляет жить. Тут просто удивили, по-новому, классно. Если бы ноги были здоровы, я бы на коленях перед вами тут (встала)", — продолжила артистка.
Автор идеи концерта-посвящения и режиссер — Кирилл Серебренников. "Наша Алла" стал первым спектаклем, который поставил Серебренников непосредственно сам в своем театре после освобождения из-под домашнего ареста. Музыкальный руководитель постановки — Андрей Поляков.
В концерте исполнили известные и неизвестные песни из репертуара Пугачевой 70-80 годов в новых интерпретациях и неожиданных аранжировках.
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Шоу-бизнес , Видео , Кирилл Серебренников , Андрей Поляков , Алла Пугачева
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