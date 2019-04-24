«Пугачева, говорят, плоха»: кто раскрыл тайну Примадонны

Продюсер и кинокритик Марк Рудинштейн в интервью «Экспресс-газете» рассказал о том, что болен диабетом, добавив, что этим недугом также страдают народные артисты СССР Алла Пугачева и Армен Джигарханян.

«Уже десять лет на инсулине. Часто лежу в больнице. Это нельзя, то нельзя — кому нужна такая жизнь? Вот и позволяю себе иногда маленькие слабости — мороженое например. У Пугачевой тоже диабет — и тоже, говорят, она плоха», — рассказал Рудинштейн.

Собеседница кинокритика вспомнила ситуацию, произошедшую на недавней премии «Ника», когда актер Леонид Ярмольник демонстративно вышел из зала при появлении Марка Григорьевича. Как выяснилось, причиной этого стали обнародованные воспоминания Рудинштейн о Ярмольнике и других знаменитых артистах.

«Это очень печальная история. И из той ситуации я очень долго и с большими человеческими потерями выкарабкивался. Мне испортили жизнь на десять лет. Да что там на десять, больше. Думаю, до конца жизни. На самом деле тогда меня жестко обманули», — признался артист.

Он решил впервые пролить свет на ту историю, которая произошла пока он лежал в больнице.

«Пришла журналистка, чтобы помочь написать книгу «Моя жизнь». Мы начали работать. Потом пришла другая девушка, мы пили с ней чай, и я рассказывал какие-то не совсем смешные истории, связанные с Янковским, Абдуловым и другими. И я не мог знать, что она тайком поставила диктофон и записала все, о чем мы шутили и разговаривали. Конечно, все, что я рассказывал, — правда», — заявил Рудинштейн.

По его словам, он не собирался нигде публиковать эти истории, но когда все это уже было опубликовано в журнале, оправдываться не имело смысла.

В беседе прозвучало, что последние годы на телевидении Рудинштейн мелькал чаще всего в связи со скандальной историей актера Армена Джигарханяна и его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской.

«Попался в этот оборот. Сначала не разобрался, в чем дело, а потом понял, что это все это сценарные заготовки, что там все подстроено, что это игра, и перестал участвовать. — сказал продюсер.

— С Джигарханяном же мы давно дружим, он хотел, чтобы я стал директором его театра. Я ему сразу объяснил, что если соглашусь — только на год, чтобы во всем этом хламе разобраться, а потом уйти. Но чиновники свалили на то, что мне за 70, а они, дескать, не берут после 60».

По словам кинокритика, он совсем недавно виделся с Арменом Борисовичем, когда тот только вышел из больницы.

«У него тоже диабет страшный. В общем, со здоровье его плохо. Даже очень плохо. Ну и конечно, Виталина эта его доконала. Когда Армен за день до свадьбы переписал на нее все имущество, она и ее подельники созвонилась с одним человеком в Австралии. Наплели ему, что у Джигарханяна худо с головой. И тот прислал им сильнодействующие таблетки, которыми они и начали его травить. Сейчас с этим разбираются компетентные органы», — поделился Рудинштейн.

Вместе с тем, продюсер рассказал о своей личной жизни: cогласно его теории — любовь живет 16 лет.

«И с первой женой, Марией, и со второй, Лилией, я именно столько прожил. Сейчас у меня третья, правда, гражданская жена — Наташа. Она была моей помощницей. И мы тоже вместе 16 лет. По моим меркам надо бы расстаться, но не хочется», — признался он.

Рудинштейн рассказал о свои внуках, которыми очень гордится: «Миша играет в теннис — был чемпионом России, Европы и мира среди молодежи. Как-то его увидели на одном из турниров и пригласили в США на таких условиях, что отказаться невозможно. Они оплачивают ему квартиру и учебу во Флоридском университете, а он играет за учебное заведение».

Он также отметил, что в свои 20 лет его внук является второй ракеткой в Америке среди студентов. Внучка Марка Григорьевича в свою очередь трудится в рекламном бизнесе.