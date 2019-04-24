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«Девушка по вызову»: Разин рассказал о непорядочности Кудрявцевой 

Рамблер 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин резко высказался о телеведущей Лере Кудрявцевой.
Разин прокомментировал слова Аллы Пугачевой, которая ранее раскритиковала Кудрявцеву из-за шоу «Секрет на миллион», в котором ведущая собрала бывших любовников Примадонны.
На своей странице в Instagram Разин заявил, что Кудрявцева в юности была проституткой и от нее не следует ждать порядочности.
«Вы спросите у меня, как она появилась вообще в Москве? Это проститутка, которую снял наш барабанщик на одну ночь, который с ней переспал и она потом уехала за ним, и она сказала, что, якобы, она от него беременна, шантажировала его. Поэтому это — обычная проститутка. О чем вы хотите, вообще, говорить, если она была девушкой по вызову в гостинице, в Казахстане», — написал Разин.
Продюсер также нелестно отозвался и о матери Кудрявцевой, заявив, что она «с головой не дружит». Позже Разин удалил запись.
Напомним, ранее Алла Пугачева раскритиковала программу «Секрет на миллион», приуроченную 70-летию певицы. Она заявила, что Кудрявцева будто «копалась в помойке».
Комментарии253
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Лера Кудрявцева , Алла Пугачева
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