За пикет у Кремля: Зверев получил повестку в суд

Стилист Сергей Зверев получил повестку в суд по административному делу об одиночном пикете в защиту Байкала, который он провел у стен Кремля.

«За мой одиночный пикет с плакатом «Против строительства завода на Байкале» в защиту Озера Байкал сегодня составили протокол и назначили судебное заседание на 13 мая в суде. Что вы об этом думаете?» — написал Зверев в Instagram.

Шоумен поинтересовался, будет ли суд над чиновниками, которые одобрили строительство завода по розливу воды в природоохранной зоне озера Байкал.

4 марта Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Красной площади. Он потребовал запретить строительство китайского завода на Байкале в поселке Култук, где живут его родственники.