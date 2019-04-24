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За пикет у Кремля: Зверев получил повестку в суд 

Рамблер + ещё 9 20 часов назад
Стилист Сергей Зверев получил повестку в суд по административному делу об одиночном пикете в защиту Байкала, который он провел у стен Кремля.
«За мой одиночный пикет с плакатом «Против строительства завода на Байкале» в защиту Озера Байкал сегодня составили протокол и назначили судебное заседание на 13 мая в суде. Что вы об этом думаете?» — написал Зверев в Instagram.
Шоумен поинтересовался, будет ли суд над чиновниками, которые одобрили строительство завода по розливу воды в природоохранной зоне озера Байкал.
4 марта Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Красной площади. Он потребовал запретить строительство китайского завода на Байкале в поселке Култук, где живут его родственники.
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Зверев
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