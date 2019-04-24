Стала известна судьба пропавшего юмориста Дроботенко

Поклонники заинтересовались судьбой юмориста Сергея Дроботенко , который в 2000-х был настоящей звездой телеэкрана и много гастролировал.

Как сообщает сайт eg.ru, Дроботенко "ушел в тень" с наступлением кризиса. Утверждается, что у него значительно упали гонорары за концерты и он стал менее востребован как гастролирующих артист.

Концерты Дроботенко продолжает давать — так, осенью этого года у него запланированы выступления в Москве. Сам же юморист говорит, что в его жизни все прекрасно. По его словам, он имеет роскошную квартиру в Москве и высокий заработок, которого ему "более чем хватает". Больше всего, рассказывает артист, он тратится на заграничные поездки и подарки друзьям.