Марув стала жертвой «воздушных» грабителей

«Вы ***?» Марув обокрали на рейсе украинской авиакомпании

Украинская певица Марув во второй раз в жизни воспользовалась Международными авиалиниями Украины , во второй раз была обворована и сорвалась в своем инстаграме.

«Уважаемые МАУ! Вы *** (обнаглели. — Прим. ред.)?» — поинтересовалась она.

По словам артистки, во время второго по счету полета Международными авиалиниями Украины (бизнес-классом), как и во время первого, ее чемодан вскрыли кусачками и украли оттуда вещи. Какие именно, Марув не уточнила.

«Сколько, *** (черт возьми. — Прим. ред.), можно?!» — спросила она и пожелала МАУ «счастья, здоровья и всего самого наилучшего в кавычках».

В сторис, опубликованных, вероятно, по пути на тот самый рейс, Марув обратилась к неназванным интернет-магазинам. Они опубликовали в инстаграме переписку с певицей относительно заказа. Марув без мата призвала «уважаемые» интернет-магазины соблюдать приватность артистов.