Марув стала жертвой «воздушных» грабителей

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«Вы ***?» Марув обокрали на рейсе украинской авиакомпании 

Рамблер 1 час назад
Украинская певица Марув во второй раз в жизни воспользовалась Международными авиалиниями Украины, во второй раз была обворована и сорвалась в своем инстаграме.
«Уважаемые МАУ! Вы *** (обнаглели. — Прим. ред.)?» — поинтересовалась она.
По словам артистки, во время второго по счету полета Международными авиалиниями Украины (бизнес-классом), как и во время первого, ее чемодан вскрыли кусачками и украли оттуда вещи. Какие именно, Марув не уточнила.
«Сколько, *** (черт возьми. — Прим. ред.), можно?!» — спросила она и пожелала МАУ «счастья, здоровья и всего самого наилучшего в кавычках».
В сторис, опубликованных, вероятно, по пути на тот самый рейс, Марув обратилась к неназванным интернет-магазинам. Они опубликовали в инстаграме переписку с певицей относительно заказа. Марув без мата призвала «уважаемые» интернет-магазины соблюдать приватность артистов.
Шоу-бизнес , Видео
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