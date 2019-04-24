Марув стала жертвой «воздушных» грабителей

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Певица Марув устроила разнос украинской авиакомпании после повторной кражи багажа 

Вести.Ru 2 часа назад
Популярная украинская певица Марув, выигравшая национальный отбор на "Евровидение — 2019", но в итоге оставшаяся за бортом конкурса, вновь стала жертвой "воздушных" грабителей. Свое возмущение артистка адресовала представителям "Международных авиалиний Украины".
"Второй раз я лечу вашей авиакомпаний и у меня второй раз вскрывают чемодан и крадут оттуда вещи. Мало того, еще и сломали оба чемодана, с которыми я летела. Сколько можно?" — посетовала певица на своей странице в Instagram.
По ее словам, у нее не было ничего ценного, только бижутерия, которую злоумышленники приняли за бриллианты и золото. Вскрыть чемоданы труда не составило, но вот когда это произошло — при погрузке или во время выдачи багажа, — остается неизвестным.
Первый раз Марув обворовали в последний день марта все в том же киевском аэропорту Борисполь, но обращаться в полицию певица не стала.
Марув победила в национальном отборе и должна была отправиться на "Евровидение" в Израиль, но прежде от нее потребовали отказаться от гастролей в России. Вице-премьер страны Вячеслав Кириленко назвал выдвижение певицы "частью гибридной войны России против Украины", а потому Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение отказаться от участия в конкурсе.
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Шоу-бизнес , Видео , Вячеслав Кириленко
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