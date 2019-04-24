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«Страшное число!»: Пиар-директор Началовой вспомнила страшное предсказание 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Экстрасенс предсказал точную дату смерти певицы Юлии Началовой еще много лет назад, рассказала «Собеседнику» ее пиарщица Анна Исаева.
Началова умерла 16 марта в результате остановки сердца на фоне абсцесса, заражения крови, подагры и сахарного диабета.
21 марта певица была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. По словам Исаевой, стоя в тот день над могилой Началовой, она вспомнила, как много лет назад на съемках экстрасенс сделал певице предупреждение.
«16 марта 2019 года для вас страшное число! Фатальное! Вам нельзя этого допустить», — заявил он тогда.
По словам пиарщицы, она запомнила эту дату, так ее память на цифры «феноменальна». Однако ни Исаева, ни Началова тогда не придали значения словам экстрасенса, которого пиарщица не запомнила.
При этом, по словам Исаевой, за несколько месяцев до смерти Началова со всей серьезностью восприняла слова другой гадалки. Та заявила, что близкая подруга из зависти навела на певицу порчу «на смерть». Началова поверила и разорвала отношения с многолетней подругой.
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