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«Я его никогда не любила, как и молодая жена»: экс-супруга Краско высказалась о браке с актером 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Бывшая жена 88-летнего актера Ивана Краско Наталья Вяль заявила, что была уверена в том, что быстро разведется со звездой.
«Я его никогда не любила, как и его молодая жена. Просто детей хотела. Я любила другого человека, с которым рассталась», — заявила девушка.
Напомним, что у нее от Краско двое сыновей. Одному из них сейчас 16 лет, а другому — 15.
Наталья Вяль отметила, что сейчас живет с ним вместе. Он вернулся к ней от безысходности. При этом никакого наследства у звезды нет, поэтому какой-то коммерческой выгоды от этих отношений она не преследует.
При этом Наталья Вяль заметила, что к ней часто обращаются телевизионщики и предлагают хорошо заплатить, если она с Краско снова сыграет свадьбу. Сама она отмечает, что не настолько алчная. Тем более, что крест на себе она ставить не собирается. Вяль рассчитывает в будущем встретить мужчину, с которым будет жить долго и счастливо. Штамп в паспорте с Краско может новым отношениям серьезно помешать.
Интересно, что в недавнем интервью Иван Краско говорил, что мужскую силу ему дает сельдерей. Впрочем, Наталья Вяль считает, что в таком возрасте к сексуальным утехам актер, конечно, уже не готов.
«Это уже смешно. Это уже в прошлом десятилетии, я думаю», — заявила Наталья Вяль в беседе с «Комсомольской правдой».
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Шоу-бизнес , Видео , Иван Краско , Комсомольская правда
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