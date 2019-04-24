«Я его никогда не любила, как и молодая жена»: экс-супруга Краско высказалась о браке с актером

Бывшая жена 88-летнего актера Ивана Краско Наталья Вяль заявила, что была уверена в том, что быстро разведется со звездой.

«Я его никогда не любила, как и его молодая жена. Просто детей хотела. Я любила другого человека, с которым рассталась», — заявила девушка.

Напомним, что у нее от Краско двое сыновей. Одному из них сейчас 16 лет, а другому — 15.

Наталья Вяль отметила, что сейчас живет с ним вместе. Он вернулся к ней от безысходности. При этом никакого наследства у звезды нет, поэтому какой-то коммерческой выгоды от этих отношений она не преследует.

При этом Наталья Вяль заметила, что к ней часто обращаются телевизионщики и предлагают хорошо заплатить, если она с Краско снова сыграет свадьбу. Сама она отмечает, что не настолько алчная. Тем более, что крест на себе она ставить не собирается. Вяль рассчитывает в будущем встретить мужчину, с которым будет жить долго и счастливо. Штамп в паспорте с Краско может новым отношениям серьезно помешать.

Интересно, что в недавнем интервью Иван Краско говорил, что мужскую силу ему дает сельдерей. Впрочем, Наталья Вяль считает, что в таком возрасте к сексуальным утехам актер, конечно, уже не готов.