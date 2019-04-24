«Какая любовь, вы что?» Бывшая жена о браке с Краско

Третья и четвертая жены актера Ивана Краско никогда его не любили. Об этом Наталья Вяль (третья жена) рассказала «Комсомольской правде».

Ныне 42-летняя Вяль вышла замуж за Краско, которому сейчас 88 лет, в 2001 году и родила ему двоих сыновей. Краско и Вяль развелись в 2011-м. В 2015-м Народный артист России женился на Наталье Шевель, которой тогда было 25 лет. С ней Краско развелся осенью 2018-го.

« (Шевель. — Прим. ред.) открыто моей маме говорила еще перед свадьбой: "Ну какая любовь, вы что? Ничего такого не может быть», — рассказала Вяль.

Более того, Вяль призналась, что и сама никогда не любила Краско. Она просто хотела от него детей, а любила другого мужчину, с которым рассталась до встречи с актером.

Также Вяль рассказала, что пока размышляет над предложением Краско вновь выйти за него замуж. По ее словам, «никаких мотиваций» у нее нет — квартира у нее есть, а наследства у Краско нет.