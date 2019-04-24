Похудевшая на 30 килограммов дочь Толкалиной показала свои татуировки

Мария Кончаловская, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского , всегда была ребенком самостоятельным, самодостаточным и независимым. Поэтому любящая мама уже давно не давит на девушку своим авторитетом и не заставляет делать то, что Марии не нравится. Это, например, это может касаться музыки или внешности дочери звезды.

Она же всегда была пышной барышней, но некоторое время назад кардинально преобразилась, сбросив около 30 килограммов. Так что теперь страница Кончаловской в Instagram полна снимков постройневшей и даже исхудавшей Марии. Один из последних снимков сделан в Индии. На нем можно разглядеть три больших замысловатых татуировки на руках. Всего же, говорят, на теле девушки их пять. И это при том, что Марии только 17 лет.

«Первую я делала в 14 лет. И это был подарок мамы», — рассказывает своим подписчикам Кончаловская.

Поклонники Марии отметили молодость, свежесть красоту и тонкий вкус дочери Любови Толкалиной.