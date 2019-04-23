Телеведущий Александр Беляев рассказал о побочных эффектах борьбы с раком легких.
Как пишет StarHit, бывший ведущий прогноза погоды на НТВ перенес две операции и готовился к третьей в сентябре 2018 года, однако врачи сочли, что организм Беляева ослаблен, и не решились ее провести.
70-летний телеведущий признался, что пережил непростой период, вследствие чего у него случилось расстройство нервной системы.
«Теперь затруднены координация движений и речь, испытываю трудности с произношением. Но не сдаюсь, планирую поправиться и вернуться к любимой работе», — сказал Беляев.
Ведущий предположил, что таким образом сказываются побочные эффекты от приема таблеток. По его словам, раньше он употреблял их очень много, а сейчас четвертинку таблетки в день.
«Вообще, прошел уже половину курса лечения, первые негативные симптомы исчезли. Но неожиданно напасть опять напомнила о себе. Появились обострения. Обратился к докторам раньше установленного срока. Слава богу, успокоили: надеются, ничего катастрофического нет», — рассказал «профессор».