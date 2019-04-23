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Что не поделили между собой сын и любовник Ирины Цывиной 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Между главными мужчинами актрисы пробежала черная кошка.
Накануне родные и близкие Ирины Цывиной проводили актрису в последний путь. Церемония прощания состоялась в Доме кино, куда приехали дети вдовы Евгения Евстигнеева, ее подруги и последняя любовь — актер Денис Сердюков. В отношениях возлюбленного Цывиной и ее сына Евгения Благонравова сквозила холодность… Почему? На этот вопрос корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко ответил сам Сердюков.

«До смерти Иры мы прекрасно общались»

По словам Сердюкова, для него перемена в отношениях с единственным сыном Ирины Цывиной стала неожиданностью. До смерти актрисы ее мужчины поддерживали прекрасные отношения, а теперь стали друг другу совершенно чужими людьми.
«До смерти Ирины мы прекрасно общались с Женей (Евгений Благонравов — сын Ирины Цывиной — Прим. Ред.), у нас замечательные отношения были. Я не знаю, за что он взъелся после пресс-конференции: я его только поддерживал, никаких плохих слов не говорил в его адрес. Он сказал что-то вроде: «У меня такая ситуация, а ты, что Денис там поддакиваешь?».
После смерти Иры я поехал в морг, а потом в квартиру, где она жила. Там были я, Женя и близкие подруги Иры. Мы нормально общались, а потом, видимо, кто-то его накрутил.
Хочу еще сказать, что на похоронах кощунственно перевернули факты! Я попрощался с Ирой и вышел на улицу покурить. Там меня стали снимать пять камер и подставили микрофон. Я сказал какие-то слова. Потом ряд СМИ написал, что я вместо прощания, курил! Это все ужасно…
Я бы хотел поддерживать отношения с детьми Ирины, но вчера (22 апреля Ирины Цывина была похоронена — Прим. Ред.) они были холодно настроены. Но Ира хотела бы, что бы мы общались и чтобы я им помогал, помогал Жене. После вчерашнего я в шоке. Нам нужно поговорить все выяснить. Может он в состоянии аффекта, все таки мать потерял», — рассказал порталу Teleprogramma.pro Денис Сердюков.
Денис Сердюков хочет продолжить общение с детьми Цывиной, как хотела этого Ирина. Фото: facebook.com/denis.serdyukov.
Подруга Ирины, актриса Ксения Хаирова тоже заметила некоторые перемены в Евгении Благонравове. Вот что она сказала порталу Teleprogramma.pro.
Денис Сердюков был последней любовью Ирины Цывиной. Фото: facebook.com/denis.serdyukov.
«Я была на похоронах… Я принесла свои соболезнования детям Иры. На поминках я сказала, что мать их очень сильно любила, а они ветрено разнеслись по миру. Особого желания общаться ни с одним, ни с другой, у меня нет. Женя не очень хорошо вел себя на похоронах», — призналась Ксения Хаирова.

Может дело в наследстве?

Что чаще всего становится причиной конфликтов в семье? Даже близкие родственники превращаются в злейших врагов, когда дело доходит до дележки наследства. Логично предположить, что Денис Сердюков претендует на какую-то часть богатого имущества Цывиной, а ее сыну это не нравится.
«Я не имею никакого отношения к наследству и ни на что не претендую. Когда был судебный процесс у Ирины с пасынком Александром Благонравовым, она оформила на меня доверенность на имущество, чтобы я представлял ее интересы в суде. Когда судебный прецессию закончился, доверенность была уничтожена: ее нет. Насколько я знаю, когда человек умирает, любая доверенность аннулируется, если она была составлена, чтобы представлять интересы человека при жизни», — Денис сразу исключил версию ссоры из-за наследства.
Ирина очень любила сына Женю. Фото: После смерти Цывиной между ее сыном и любовником пробежала черная кошка. Фото: globallookpress.

Сына Цывиной могла накрутить сумасшедшая из соцсетей

Денис пытается найти причину перемены настроения Жени и часто думает, что могло произойти. Он считает, что близкие подруги Ирины не могли настроить Благонравова против любовника покойной матери — все хорошо общались. Однако то, что Евгению «промыли мозги», Сердюков не сомневается.
«На следующий день после смерти Иры я опубликовал у себя на странице в соцсети ее фотографию, в комментариях люди приносили соболезнования. А одна сумасшедшая написала: «Бог все видит» и в ленте у меня разместила запись: «Доигрались?». Не знаю, кто эта женщина, может Ира с ней общалась, но мне про нее она ничего не говорила. Может эта дама вышла на связь с Женей и накрутила его, потому что это был единственный неадекватный комментарий», — сделал предположение Денис.
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Шоу-бизнес , Видео , Денис Сердюков , Ксения Хаирова , Евгений Евстигнеев , Евгений Благонравов
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