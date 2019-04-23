Семья Юлии Началовой перенесла поминки по певице

Траурные мероприятия начались на 39-й день с момента ухода из жизни артистки.

Родные Юлии Началовой перенесли поминки по певице. Сорок дней с момента смерти артистки исполнится в среду, 24 апреля, однако траурные мероприятия пройдут во вторник. Как рассказала ассистентка Юлии Анна Исаева, помянуть покойную на день раньше было решено по уважительной причине.

Дочь Началовой Вера сейчас готовится к важному для нее торжеству. В ее школе запланирован день открытых дверей, на котором ученики покажут спектакль. Девочка выступит там в одной из главных ролей. Ей необходима поддержка, поэтому близкие, включая крестную маму Ларису Долину , на сорок дней отправятся в школу.

«Поэтому сороковой день со дня смерти Юли мы решили отметить раньше на день. Потому как перенести школьное торжество невозможно», — цитирует Анну Исаеву womansstyle.ru.

Пиар-директор Началовой отметила, что священнослужители разрешили родным поступить так, как они считают нужным: по православным канонам это не запрещено.

«Будем поминать нашу Юлю, в уход которой мне не верится до сих пор», — говорит Анна.

Действительно, строгих правил церковью по датам подобных мероприятий не установлено. Ведь часто бывает невозможно собрать людей, к примеру, в середине рабочей недели.

«Не более, чем практика, придерживаться ее категорически строго нет смысла», — сообщает протоиерей Андрей Ефанов на портале «Фома».

Юлии Началовой не стало 16 марта. Несколькими днями ранее ее доставили в Боткинскую больницу столицы в тяжелом состоянии. У страдавшей подагрой 38-летней исполнительницы началась гангрена из-за небольшой травмы ноги. Чтобы спасти ей жизнь, медики приняли решение ампутировать конечность, но организм певицы не выдержал операцию.