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Поклонники Бейонсе кинули в Ариану Гранде лимоном на фестивале Coachella 

Вести.Ru + ещё 3 10 часов назад
Один из посетителей крупного калифорнийского фестиваля Coachella запустил лимоном в певицу Ариану Гранде, выступавшую на одной из сцен. Интернет-пользователи пришли к выводу, что это происки поклонников Бейонсе, сообщает Junkee.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как в грудь Арианы Гранде попадает лимон. Это неприятное обстоятельство, впрочем, нисколько не повлияло на выступление певицы. Она тут же собралась и продолжила выступление.
Комментаторы в соцсетях обвинили в произошедшем поклонников Бейонсе, которые, по версии интернет-пользователей, таким образом протестовали против отказа артистки выступить на Coachella в этом году.
Все дело в том, что лимоны, а также пчелы, это неофициальные символы Бейонсы. В 2018 году певица была хедлайнером фестиваля.
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Шоу-бизнес , Видео , Ариана
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