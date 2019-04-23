Поклонники Бейонсе кинули в Ариану Гранде лимоном на фестивале Coachella

Один из посетителей крупного калифорнийского фестиваля Coachella запустил лимоном в певицу Ариану Гранде, выступавшую на одной из сцен. Интернет-пользователи пришли к выводу, что это происки поклонников Бейонсе, сообщает Junkee.

ARIANA SWEETIE IM SO SORRY ABOUT THAT LEMON BUT… I CANT BELIEVE CHRIS AND I SAW THIS RIGHT IN FRONT OF US JSKSJW pic.twitter.com/SoJvdEwQjn— kayleigh (@KayleighPerezz) 22 апреля 2019 г. На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как в грудь Арианы Гранде попадает лимон. Это неприятное обстоятельство, впрочем, нисколько не повлияло на выступление певицы. Она тут же собралась и продолжила выступление.

Комментаторы в соцсетях обвинили в произошедшем поклонников Бейонсе, которые, по версии интернет-пользователей, таким образом протестовали против отказа артистки выступить на Coachella в этом году.

Все дело в том, что лимоны, а также пчелы, это неофициальные символы Бейонсы. В 2018 году певица была хедлайнером фестиваля.