«Не хочу слышать о ней»: третий муж открестился от Пугачевой

Третий муж певицы Аллы Пугачевой Евгений Болдин заявил, что не поздравил ее с днем рождения, так как бывшая супруга также не поздравляет его самого. Он отметил, что не стал посещать и ее юбилейный концерт, не потому что не получил приглашения, а потому что не захотел, так как ему не интересна ее жизнь и творчество.

Бывший муж певицы Аллы Пугачевой 71-летний Евгений Болдин, с которым она вместе прожила восемь лет, в программе «Ты не поверишь!» рассказал о том, что не стал поздравлять ее с днем рождения и не пошел на ее юбилейный концерт.

Он также подчеркнул, что не пошел на концерт бывшей супруги, которой он когда-то помогал организовывать зарубежные гастроли, а также был директором ее музыкального коллектива, не потому что не получил приглашения, а потому что не захотел.

Несмотря на то, что после расставания пара поддерживала теплые отношения, после публикации Болдиным мемуаров об их совместной жизни, где речь шла, в частности, о том, что Примадонна сама выбирает мужчин, бывшая супруга велела ему забыть о ней.

«Сейчас я не читаю про нее. В свое время так начитался, что мне уже неинтересно. Больше ничего не могу добавить. Ничего не хочу слышать о ней. Не говорю о ней ничего. Все далеко в прошлом. У нее своя семья, у меня — своя», — заявил он.

Сама Пугачева, во время своего появления в программе «Пусть говорят», посвященной ее 70-летию, выступила с критикой в адрес представителей шоу-бизнеса, заявления и действия которых вызвали у певицы раздражение. Среди прочего, она обрушилась на своего второго мужа, режиссера Александра Стефановича, который в интервью, по мнению Пугачевой, придает себе чрезмерную роль в ее успехе.

«Честно говоря, поднадоело. Везде суется эта морда — мол, он меня сделал! Вот я и решила, что надо сейчас высказать все, раз такой момент. Потом до 80 придется молчать», — заявила она.

Она также подчеркнула, что брак со Стефановичем был фиктивный, так как он нуждался в московской прописке.

«Если вы вынуждены так говорить, и больше у вас заработка нет, кроме 30-ти серебрянников этих, я хочу вам подсказать: делайте лекции на тему «Как я сделал Пугачеву». Заработаете. Если вы такой крутой, то сделайте еще одну певицу», — посоветовала она.

Пугачева выразила усталость в связи с тем, что непорядочные журналисты наживаются на том, как ее бывшие мужья поливают певицу грязью. В частности, ее недовольство вызвал выпуск программы «Секрет на миллион», в котором телеведущая Лера Кудрявцева взяла интервью у бывшего возлюбленного певицы, музыканта Сергея Челобанова

«Как из помойки, выскакивает девушка очень красивая — ведущая — и в этой помойке начинает рыться. «Скажите, а вы спали с ней?» — спрашивает эта девушка гостя. А он сидит как этот… «Да», — говорит. «Ой, а какая она в постели?» — продолжает ведущая. И все это с экрана телевизора!» — возмутилась она.

При этом, Пугачева обратила внимание, что считает виноватыми в этой ситуации не тех, кого спрашивают, а дикторов и ведущих, которые задают уровень тем в СМИ.

Кудрявцева в ответ на возмущение Примадонны объяснила, что ее передача предполагает «не всегда приятный» формат, а ее зрители являются целевой аудиторией певицы, передает Super.

«Танки грязи не боятся!» — это ведь ваша фраза, Алла Борисовна?» — сказала Кудрявцева.

Она также отметила, что продюсеры шоу не хотели обидеть Пугачеву. По словам телеведущей, резкие слова певицы ее расстроили.

«Если наша программа «Секрет на миллион», которую наши продюсеры подготовили к юбилею Аллы Борисовны чем-то ее обидела — очень жаль. Но одного мы в ней не делали точно — не оскорбляли и не унижали. Поэтому, не скрою, меня немного расстроили слова Аллы Борисовны, которую я бесконечно уважаю и люблю с детства», — отметила она.

Кудрявцева также добавила, что поздравляет певицу с юбилеем и выразила надежду на то, что ее слова дойдут до сердца Пугачевой.

Концерт в честь 70-летия Пугачевой прошел 17 апреля в Кремлевском дворце. Певица сочла бессмысленным исполнение заученных всеми наизусть песен, и большую часть программы составили новые композиции, рассчитанные на ее изменившийся голос.