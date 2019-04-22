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Успенскую госпитализировали 

Рамблер + ещё 1 13 минут назад
В понедельник, 22 апреля, певица Любовь Успенская попала в больницу. Об этом сообщает ТАСС.
Певица планировала выступить в этот день в Барнауле, но из-за самочувствия вместо аэропорта отправилась в больницу.
Организаторы концерта заявили агентству, что выступление, скорее всего, перенесут.
«Сейчас ждем решения по самочувствию», — заявили собеседники агентства.
При этом директор певицы Виталий Макаров в комментарии РЕН ТВ заявил, что концерт перенесут по техническим причинам. По его словам, о госпитализации Успенской организаторам концерта никто не сообщал.
Судя по публикациям в Instagram Успенской, накануне, 21 апреля, она выступала в Vegas City Hall на концерте Брендона Стоуна.
Шоу-бизнес , Видео , Виталий Макаров , Любовь Успенская , РЕН ТВ , Барнаул
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