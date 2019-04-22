Дочь Евгения Осина попала в больницу

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«Каково это — быть амебой»: дочь Осина госпитализировали 

Рамблер + ещё 2 53 минуты назад
Дочь певца Евгения Осина Агния попала в больницу. Об этом она сама рассказала в своем инстаграме.
«Аллергия, тонзиллит, температура 38, я совсем не ждала вас в конце апреля в хорошую погоду, однако доброе утро», — написала она накануне.
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Что ж. Меньше чем за сутки я в полной мере прочувствовала, какого это — быть амебой, а фраза «пройдите в процедурную» стала уже родной. Я дико боюсь уколов, крови, капельниц, однако за минувшую ночь и день в сумме мне прокапали уже штук 5. Особо не выхожу на связь, потому что тяжко держать телефон в одной руке и думать, как бы не отвалилась вторая, ибо сил в левой уже нет. Аллергия, тонзиллит, температура 38, я совсем не ждала вас в конце апреля в хорошую погоду, однако, доброе утро.

Публикация от  milaslavaa (Миласлава) (@milaslavaa)

По словам 17-летней певицы, проведя в больнице меньше суток, она «прочувствовала в полной мере, каково это — быть амебой», и буквально «породнилась» с фразой «Пройдите в процедурную», хотя уколов, крови и капельниц «дико боится».
«Особо не выхожу на связь, потому что тяжко держать телефон в одной руке и думать, как бы не отвалилась вторая», — добавила Осина.
23 комментария, оставленные под постом девушки, содержат призывы держаться либо пожелания выздоравливать.
Отец Агнии Осиной Евгений скончался в результате остановки сердца в ноябре 2018 года в возрасте 54 лет. На протяжении нескольких последних лет певец боролся с зависимостью от алкоголя.
Комментарии16
Шоу-бизнес , Видео , Погода , Евгений Осин
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