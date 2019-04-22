Дочь Евгения Осина попала в больницу

«Каково это — быть амебой»: дочь Осина госпитализировали

Дочь певца Евгения Осина Агния попала в больницу. Об этом она сама рассказала в своем инстаграме.

«Аллергия, тонзиллит, температура 38, я совсем не ждала вас в конце апреля в хорошую погоду, однако доброе утро», — написала она накануне.

По словам 17-летней певицы, проведя в больнице меньше суток, она «прочувствовала в полной мере, каково это — быть амебой», и буквально «породнилась» с фразой «Пройдите в процедурную», хотя уколов, крови и капельниц «дико боится».

«Особо не выхожу на связь, потому что тяжко держать телефон в одной руке и думать, как бы не отвалилась вторая», — добавила Осина.

23 комментария, оставленные под постом девушки, содержат призывы держаться либо пожелания выздоравливать.

Отец Агнии Осиной Евгений скончался в результате остановки сердца в ноябре 2018 года в возрасте 54 лет. На протяжении нескольких последних лет певец боролся с зависимостью от алкоголя.