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Басков надеется дать концерт на Украине после победы Зеленского на выборах 

РИА Новости 2 часа назад
Певец Николай Басков поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента на Украине и выразил надежду в скором времени встретиться со своими поклонниками в этой стране.
Басков, ставший в 2004 году Народным артистом Украины, внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за поездки в Крым, который Украина считает своей территорией, несмотря на референдум 2014 года.
"Поздравляю будущего президента Украины с победой! Надеюсь, в ближайшее время после 5-летнего запрета и разлуки появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками", — написал Басков в своем Instagram.
Второй тур выборов прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Порошенко и лидер первого тура Зеленский, который, по последним данным ЦИК, побеждает на выборах.
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Шоу-бизнес , Видео , Николай Басков , Владимир Зеленский
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