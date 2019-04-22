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Михалков решил засудить торговцев биодобавками 

Lenta.ru 1 час назад
Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
По информации издания, Михалков обнаружил свои фотографии на сайтах, рекламирующих биодобавки, однако разрешения на их использование в рекламных целях не давал. Отмечается, что сразу подать заявление в полицию на злоумышленников оказалось невозможным, так как отсутствует какая-либо информация об их контактах.
На данный момент режиссер подал иск о защите чести и достоинства в Пресненский суд Москвы. После того, как суд подтвердит факт незаконного использования изображения, Михалков сможет обратиться в полицию.
В феврале Михалков в эфире авторской программы «Бесогон» назвал участниц Comedy Woman овцами за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, после пыток погибшем в концлагере. Режиссер назвал такие шутки недопустимыми и привел поведение умирающего Карбышева как пример непоказной стойкости, которой, как он считает, недостает перечисленным им людям.
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Шоу-бизнес , Видео , Никита Михалков
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