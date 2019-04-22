Не мог сдержать эмоций: у сына Цывиной случилась истерика во время прощания

Сын актрисы Ирины Цывиной Евгений Благонравов не мог сдержать слез на церемонии прощания с матерью, ему пришлось покинуть зал Дома кино, чтобы прийти в чувство. Об этом сообщают «Телепрограмма» и «СтарХит». Сын актрисы и ее дочь Зиновия вошли в зал первыми, отмечает «СтарХит». Девушка заплакала, а ее брат поспешно выбежал из зала. Окружающие отметили, как тяжело ему дается церемония: именно он обнаружил тело матери. На церемонию пришел и последний возлюбленный актрисы. Мужчина тоже с трудом сдерживал слезы. Заслуженная артистка России Ирина Цывина, вдова актера Евгения Евстигнеева , умерла 18 апреля на 56-м году жизни. Цывина окончила школу-студию МХАТ, играла в Московском академическом театре имени Моссовета , МХАТе и «Сатириконе». Она снялась в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Петровка, 38», «Кадетство» и других. Подруга актрисы, психоаналитик Клара Кузденбаева говорила, что причиной смерти актрисы могли стать проблемы с сосудами и депрессия. Еще одна подруга Цывиной — Юлия Лешковцева — называла причиной ее смерти кардиомиопатию.