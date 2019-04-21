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СМИ: Меган Маркл, возможно, родила 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Герцог и герцогиня Сассекские в прошлом году объявили, что ждут первенца. Он должен появиться на свет в конце апреля-начале мая. Недавно чета заявила, что не сразу оповестит публику о появлении на свет сына или дочери. Сначала они хотят «отпраздновать рождение в частном порядке».
После этого в британской прессе возникла волна сообщений о том, что герцогиня, возможно, уже родила. Тому есть немало косвенных доказательств, пишет «Express».
Так, герцогиню не видели на публике с 19 марта, когда она появилась возле посольства Новой Зеландии в Британии.
На прошедшей неделе герцогская семья в инстаграме поблагодарила публику за пожертвования в пользу благотворительных организаций. Такой шаг Гарри и Меган считают лучшим подарком своему ребенку.
Уже несколько дней закрыта парковка возле резиденции Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Ранее Меган Маркл говорила, что будет рожать именно в этой резиденции. Возможно, на парковке стоят автомобили медиков, и герцогская семья не хочет, чтобы их видели репортеры.
На днях принц Чарльз сообщил, что перенес свою поездку в Германию на 7 мая. Это может быть самым весомым доказательством того, что герцогиня уже родила наследника.
Меган Маркл и принц Уэльский Гарри сочетались браком в 2018 году. Свадьба британского принца и американской актрисы вызвала столь огромный интерес во всем мире. Теперь светские хроникеры гадают, девочка или мальчик родится у супругов. Пол младенца даже фигурирует в ставках букмекеров.
Комментарии5
Шоу-бизнес , Чарльз Виндзор
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