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Избранный президент Украины Владимир Зеленский получает поздравления со всего мира 

Вести.Ru + ещё 64 3 часа назад
Одним из первых, кто поздравил Зеленского с победой, был лидер Франции Эманнуэль Макрон. С американским теперь коллегой Дональдом Трампом он поговорил по телефону, об этом рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Глава Белого дома назвал прошедшие выборы «Важным моментом в истории Украины».
С нетерпением ожидает начала совместной работы канадский премьер Джастин Трюдо, об этом он написал в своём твиттере. С победой во втором туре Зеленского поздравил канцлер Австрии Себастьян Курц. Ну, а премьер-министр Армении Никол Пашинян и вовсе написал в твиттере на украинском, отмечает телеканал «Россия 24».
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Шоу-бизнес , Видео , Латинская Америка , США , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Джастин Трюдо , Себастьян Курц , Дональд Трамп , Франция
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