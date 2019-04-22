Басков надеется дать концерт на Украине после победы Зеленского на выборах

Басков, ставший в 2004 году Народным артистом Украины, внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за поездки в Крым, который Украина считает своей территорией, несмотря на референдум 2014 года.

"Поздравляю будущего президента Украины с победой! Надеюсь, в ближайшее время после 5-летнего запрета и разлуки появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками", — написал Басков в своем Instagram.

Второй тур выборов прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Порошенко и лидер первого тура Зеленский, который, по последним данным ЦИК, побеждает на выборах.