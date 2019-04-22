Билан пожелал Зеленскому на посту президента Украины быть объективным

Второй тур выборов прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Порошенко и лидер первого тура Зеленский, который, по последним данным ЦИК, побеждает на выборах.

"Я вам желаю, Владимир, стараться быть объективным, верить в свои силы и в силы рационального, хотя все очень непросто замешано в этом мире сдержек и противовесов — ведь все люди, и иногда один человек зачастую меняет ход истории! Я просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побеждённых видеть не хотелось бы, хочется дружбы", — написал Билан в своем Instagram.

Он отметил, что для Украины это большой и важный день, когда люди выбирают вектор движения, и пожелал успехов будущему президенту и "движению стран друг к другу".