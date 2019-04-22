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Билан пожелал Зеленскому на посту президента Украины быть объективным 

РИА Новости + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певец Дима Билан пожелал Владимиру Зеленскому на посту президента Украины стараться быть объективным и верить в то, что один человек может изменить ход истории.
Второй тур выборов прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Порошенко и лидер первого тура Зеленский, который, по последним данным ЦИК, побеждает на выборах.
"Я вам желаю, Владимир, стараться быть объективным, верить в свои силы и в силы рационального, хотя все очень непросто замешано в этом мире сдержек и противовесов — ведь все люди, и иногда один человек зачастую меняет ход истории! Я просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побеждённых видеть не хотелось бы, хочется дружбы", — написал Билан в своем Instagram.
Он отметил, что для Украины это большой и важный день, когда люди выбирают вектор движения, и пожелал успехов будущему президенту и "движению стран друг к другу".
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Не так уж я и далеко от политики, хотя держусь своего берега» но массовая культура — это как никак, тоже сфера влияния, смею предположить! Сегодня в Украине, которую знаю, знаком, любил и меня любили, до некоторых смен парадигм, Большой День! Важный! И я смею сказать только о том, что называется -выборы главы страны, страны соседствующей — это очень важный день, когда люди выбирают свой вектор движения, люди — ключевое слово! Когда жажда справедливой жизни, по заслугам, по вере, по целям и желаниям сделать мир вокруг себя лучше — сильна! Я ремесленник и горжусь этим, тем, что двигаюсь силами собственными и затратами физическими и духовными, надеясь только на свой организм, выбор и шаги! Поэтому только через эту призму, зачастую выбираю свой путь тоже! Я вам желаю, Владимир @zelenskiy_official, стараться быть объективным, верить в свои силы и в силы рационального, хотя все очень непросто замешано в этом мире сдержек и противовесов — ведь все люди, и иногда один человек зачастую меняет ход истории! Я не буду давать оценок дебатам, за которыми наблюдали многие, я! Просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побеждённых видеть не хотелось бы, хочется дружбы! Ps: я помню в начале 2000х некоторые сценарные приготовления к большой премии и теперь можно сказать, по -человечески рад этой небольшой, но все-таки совместной работе над сценарием, где мне довелось даже что-то вести! Успехов вам и желаю успехов нашему движению стран друг к другу, не умоляя ни чьих достоинств! #peace #украина #владимирзеленский #билан #димабилан

Публикация от  Dima Bilan (@bilanofficial)

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Шоу-бизнес , В мире , Украина , Дима Билан , Владимир Зеленский
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