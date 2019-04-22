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Бывший муж Аллы Пугачевой: «Ничего не хочу слышать о ней» 

Teleprogramma.pro + ещё 5 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Среди всего множества бывших супругов Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, особняком сегодня стоит, пожалуй, один — ее бывший директор Евгений Болдин. Он предпочел остаться в стороне от большого праздника, юбилея своей бывшей супруги и грандиозного концерта, который устроила певица в честь своего 70-летия.
«Я не поздравил Аллу Борисовну с днем рождения, — признался он в передаче «Ты не поверишь!». — Она меня тоже не поздравляет с днем рождения».
При этом Евгений Борисович подчеркивает, мол, не пришел не потому, что не пригласили, а потому что сам не захотел. Черная кошка между бывшими возлюбленными пробежала не сразу после развода, они даже какое-то время работали над совместными проектами. Все случилось после того, как Болдин разоткровенничался в своих мемуарах о жизни с певицей. После этого Алла Борисовна приказала экс-супругу забыть о ней.
Так что, как признается бывший директор Примадонны, сейчас его волнуют совершенно другие вещи. У него растет дочь, которую ему родила молодая жена. Живет продюсер в шикарном доме в Барвихе, а о Пугачевой и говорить ничего не хочет.
«В свое время так начитался, что мне уже неинтересно. Больше ничего не могу добавить. Ничего не хочу слышать о ней. Не говорю о ней ничего. Все далеко в прошлом. У нее своя семья, у меня — своя», — признается Евгений Болдин.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Болдин , Алла Пугачева
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