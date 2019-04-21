Кто приехал на закрытый юбилей к Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой, 15 апреля отметившей 70-летний юбилей, передает StarHit. По данным издания, мероприятие прошло в фешенебельном ресторане «Ветерок» на Рублевке.

Ранее поклонники певицы раскритиковали работу ее звукорежиссера во время юбилейного концерта в Кремле. Актер Никита Ковтунов отметил, что звезда, в свою очередь, выложилась на полную.

«Алла обращалась со сцены к звукорежиссеру между куплетами песен: «Дай инструментал в мониторы, не слышу, что пою», «На сцене нет звука»», — написал артист в соцсетях.

Ковтунов отметил, что не готов закрывать глаза на недочеты в организации мероприятия ввиду стоимости билетов, которая перевалила за 100 тыс. рублей. К слову, телеведущая Ксения Собчак признавалась, что потратила на заветный билет аж 250 тыс. рублей. Также, по словам актера, пришедшие на концерт зрители «натерпелись хамского отношения» со стороны сотрудников охраны.

«Бесконечное хамство и отношение к зрителям как к скоту — и это главная концертная площадка страны», — возмутился он.

Впрочем, выступлением самой Пугачевой очевидец остался доволен. Ковтунов отметил грамотно выстроенную драматургию, слаженную работу певицы с артистами балета и публикой, трогательный финал с выходом на цену всей семьи артистки и идеальный баланс хитов и новых песен в программе.

«Приятно видеть на сцене человека, который знает, что делает, о чем поет, знает своего зрителя!» — заключил зритель.

Непосредственное участие в юбилейном концерте народной артистки СССР приняла бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова . Примадонна сама пригласила танцовщицу присоединиться к выступлению, торжественно представив ее как «королеву инстаграма».

Волочкова исполнила эту просьбу, поднявшись на кремлевскую сцену во время исполнения композиции «Счастье напоказ». Облаченная в ярко-желтый брючный костюм балерина танцевала и демонстрировала зрителям свой фирменный шпагат.

Позже 43-летняя танцовщица рассказала, что Пугачева обратилась к ней за помощью несколько месяцев назад, передает сайт kp.ru.

«Конечно же, для меня было огромной честью, когда мне позвонила Алла Борисовна со словами: «Настя, мне нужен твой шпагат!» — поделилась Волочкова.

По признанию балерины, сначала этот звонок показался ей розыгрышем пранкеров или журналистов. Убедившись в том, что на другом конце провода действительно Пугачева, Волочкова не могла поверить своему счастью.

«Спасибо этой великой женщине, что пригласила меня стать частью своего шоу. Для меня это огромная честь. Не верится, что Алле Борисовне исполнилось 70. Она так молодо и прекрасно выглядит», — подчеркнула танцовщица.

Во время выступления на сцене Пугачеву сопровождал балет. После окончания концерта танцовщица призналась, что сильно волновалась перед выходом на сцену.

«Все-таки сесть на шпагат на высоких каблуках не так-то просто», — призналась она.

Позже Волочкова поделилась в инстаграме фотографией с торжественного мероприятия. На снимке 43-летняя балерина стоит в желтом костюме с большим букетом роз, который ей вручила сама Пугачева. В подписи к публикации танцовщица в очередной раз выразила Примадонне благодарность за возможность выступить на юбилее.

Грандиозный концерт, посвященный 70-летию Пугачевой, состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце. Большую часть программы составили новые композиции, что объясняется изменением голоса певицы. Также Примадонна хотела донести до зрителей бессмысленность повтора заученных всеми наизусть композиций, оставшихся в прошлой эпохе.