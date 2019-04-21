«Сплошная фонограмма и голоса нет»: Гаспарян вспомнил, как критиковали Пугачеву

Музыкальный критик и публицист Артур Гаспарян в эфире программы «ты не поверишь!» вспомнил, какими критическими отзывами многие одаривали Примадонну отечественной эстрады. Вот и композитор Юрий Лоза советовал супруге Максима Галкина отказаться от исполнения старых шлягеров, подметив, что с годами голос Аллы Борисовны изменился.

А Гаспарян уверяет, что ему посчастливилось побывать на репетициях Пугачевой, куда не допускались даже самые близкие — поп-король Филипп Киркоров и нынешний муж певицы — телеведущий Максим Галкин.

«Я единственный практически, кто и побывал на репетиции, простите за скромность! Говорят, туда даже Киркорова с Галкиным не пускали… Прямо вот вижу, как они сидят и грызут свои ноготки из-за этого обстоятельства», — не без иронии подметил музыкальный критик.

Гаспарян прокомментировал и нелестные отзывы, которые он слышал в адрес Примадонны. К слову, сама Алла Борисовна на критику никак не реагирует.

«Вся вот эта критика — Да, кому нужна эта Пугачева; Петь она не может; Сплошная фонограмма и голоса нет! Конечно, у Аллы Были были проблемы. Мы знаем всю эту долгую историю лечения и поиска причин. Потом узнали, что проблема в области пищевода, что давило на диафрагму, это все было излечено!» — уверяет журналистов Гаспарян.