Музыкальный критик и публицист Артур Гаспарян в эфире программы «ты не поверишь!» вспомнил, какими критическими отзывами многие одаривали Примадонну отечественной эстрады. Вот и композитор Юрий Лоза советовал супруге Максима Галкина отказаться от исполнения старых шлягеров, подметив, что с годами голос Аллы Борисовны изменился.
А Гаспарян уверяет, что ему посчастливилось побывать на репетициях Пугачевой, куда не допускались даже самые близкие — поп-король Филипп Киркоров и нынешний муж певицы — телеведущий Максим Галкин.
«Я единственный практически, кто и побывал на репетиции, простите за скромность! Говорят, туда даже Киркорова с Галкиным не пускали… Прямо вот вижу, как они сидят и грызут свои ноготки из-за этого обстоятельства», — не без иронии подметил музыкальный критик.
Гаспарян прокомментировал и нелестные отзывы, которые он слышал в адрес Примадонны. К слову, сама Алла Борисовна на критику никак не реагирует.
«Вся вот эта критика — Да, кому нужна эта Пугачева; Петь она не может; Сплошная фонограмма и голоса нет! Конечно, у Аллы Были были проблемы. Мы знаем всю эту долгую историю лечения и поиска причин. Потом узнали, что проблема в области пищевода, что давило на диафрагму, это все было излечено!» — уверяет журналистов Гаспарян.
А вот актриса Ирина Мирошниченко призналась, что она осталась под большим впечатлением от юбилейного концерта Аллы Пугачевой, несмотря на то, что под конец голос певицы немного охрип, она все равно продолжала петь.